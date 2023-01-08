عودة حركة الطيران في مطار أربيل العراقي بعد توقف مؤقت بسبب سوء الطقس

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الأحد، بعودة حركة الطيران في مطار أربيل الدولي، بعد توقفها بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال المصدر الأمني، في تصريح خاص لقناة السومرية نيوز العراقية، إنّ الحركة الجوية والملاحية في مطار أربيل الدولي عادت مرة أخرى بعد توقف مؤقت بسبب الضباب، وانخفاض مدى الرؤية.

توقف حركة الطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

وكان المصدر الأمني العراقي، أفاد - في وقت سابق - بتوقف حركة الطيران في المطار بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتشهد المحافظات العراقية موجة من الأمطار الرعدية وانخفاضا بدرجات الحرارة، مع وجود الضباب الذي يخيم على جميع مناطق العراق.