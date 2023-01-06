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أنظار العرب تتجه للبصرة اليوم لمتابعة مباريات «خليجي 26» في العراق

كتب:

شريف سليمان
10:22 ص | الجمعة 06 يناير 2023
خليجي 25

خليجي 25

تترقب كرة القدم العراقية بشكل خاص والجماهير العربية بشكل عام، منافسات كأس الخليج «خليجي 25»، التي تنطلق اليوم، ويشارك في البطولة 8 منتخبات مقسمة على مجموعتين.

مشاركة 8 منتخبات

ووفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية، في تقرير عرضته، فإن بطولة كأس الخليج العربي في نسخته الحالية ستشهد مشاركة 8 منتخبات هي العراق والبحرين والسعودية واليمن، وعمان، والإمارات، رفقة منتخب قطر بطل آسيا 2019، ومنتخب الكويت البطل القياسي للبطولة، الفائز بـ 10 ألقاب.

ومن المقرر أن ينافس منتخب العراق نظيره العماني في مستهل مباريات بطولة الكأس اليوم الجمعة، على أرض استاد البصرة الدولي، وتستمر المباريات حتى نهائي الكأس يوم الخميس 19 يناير الجاري.

ملتقى بين سكان البصرة وبين الوافدين إليها

وأصبح «شط العرب»، ملتقى بين سكان البصرة وبين الوافدين إليها من دول الخليج لمتابعة البطولة، إذ شهد على مدار الأيام الماضية مواقف كان عنوانها الكرم والتآخي بين العراق ودول الخليج الشقيقة، تداولها مئات المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

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بقلم شريف سليمان