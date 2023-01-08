الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة.. منها من يقل معدل ذكائهم عن 51 درجة

ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ هناك أنواع معينة من الإعاقات تستطيع التقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، لافتة إلى أنّ الشخص ذوي الإعاقة هو كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي سواء كان بدنيا أو ذهنيا أو عقليا أو حسيّا يمنعه من التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة فعالة في المجتمع.

وأوضحت وزارة التضامن، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، أنّ الأشخاص ذوي الإعاقة فقط هم من يستحقون بطاقة الخدمات المتكاملة.

مستحقى بطاقة الخدمات المتكاملة

وكشفت الوزارة عن الفئات المستحقة لـ بطاقة الخدمات المتكاملة، وهي «الإعاقات متوسطة الشدة، والإعاقات الحركية مثل حالات ضمور العضلات، وحالات الجزام، وإصابات وتشوهات العمود الفقري، وحالات بتر طرف أو أكثر».

وأضافت الوزارة، أنّ الفئات المستحقة تضم أيضا: «شلل الأطفال في طرف أو أكثر، وإصابات الحبل الشوكي، والإعاقات الذهنية بمعدل ذكاء 51 درجة فأقل، وحالات بتر طرف أو أكثر من الأطراف العلوية أو السفلية، والشلل الرباعي، والشلل النصفي، والشلل الدماغي، والجلطة الدماغية، والخلل العصبي الطرفي، وحالات تيبس المفاصل الشديد والمتوسط».