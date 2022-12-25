رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.. اعرفه

خصصتْ وزارة التضامن الاجتماعي، رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي؛ تلبيةً لاحتياجات أصحاب الهمم وذويهم، نظرًا لأهميتها بالنسبة لهم لإجراء الكشف الطبي والوظيفي، والاستفادة من المميزات العديدة المخصصة لهم من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، لأصحاب الهمم وذويهم، خاصة من قاموا بالكشف الطبي والوظيفي، معرفة النتيجة سواء القبول أو الرفض، خلال الدخول على رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك بالرقم القومي، من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط.

- اختيار أيقونة الاستعلام عن الطلبات من خلال الرابط.

- إدخال الرقم القومي لأصحاب الهمم.

- الضغط على أيقونة استعلام.

الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي أن بطاقة الخدمات المتكاملة، مخصصة عددا محددا من الفئات المستحقة وهم كل من:

- أصحاب الإعاقات السمعية.

- أصحاب الإعاقات البصرية.

- قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم».

- أصحاب أمراض الدم المزمنة التي تهدد الحياة.

- الذين يعانون من اضطرابات تعوق إدراك الطفل.

- الذين يعانون من الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

- الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنه جرى إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لنحو 950 ألف من ذوي الإعاقة.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

- الإعفاء الجمركي على السيارات المخصصة لأصحاب الهمم.

- الحق في التعيين بنسبة 5%.

- خصومات على تذاكر وسائل النقل والمواصلات المختلفة.

- خصومات على اشتركات الأندية الرياضية.