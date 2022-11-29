إضافة المواليد الجدد للتموين.. متاح لحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة

تتلقى حاليا المكاتب والإدارات التموينية على مستوى المحافظات، طلبات أصحاب البطاقات التموينية من حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، لإضافة المواليد الجدد للتموين، باعتبار أن أصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة من الفئات الأولى بالرعاية المتاح لهم حاليا تقديم طلبات إضافات المواليد أو إصدار بطاقات تموينية جديدة.

إضافة المواليد الجدد للتموين

ومن خلال إضافة المواليد الجدد للتموين لحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة، يجر ضم الأبناء غير المدرجين على البطاقة، وزيادة الحصص التموينية والخبز المخصص لكل بطاقة، من خلال تقديم مجموعة من الأوراق إلى المكتب التمويني التابع له في الحيز الجغرافي، وتشمل الأوراق على التالي:

- صورة البطاقات الشخصية للزوج والزوجة سارية.

- صورة كارنيه الخدمات المتكاملة.

- صورة بطاقة التموين.

- صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم للتموين.

- رقم تليفون مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة التموينية.

فئات مسموح لها التقدم بطلبات إضافة المواليد

وأشارت مصادر لـ«الوطن»، إلى أن التقدم بطلب إضافة المواليد على بطاقة التموين، لا يعني بدء الإضافة بالفعل، وإنما سيتم بحث وفحص طلبات المتقدمين للوقوف على مدى استحقاقهم، موضحة أن من بين الفئات المسموح لها أيضا التقدم بطلبات إضافة مواليد أو طلبات إصدار بطاقات تموينية جديدة، هم «مستفيدو معاش تكافل وكرامة، ومستفيدو بطاقة الخدمات المتكاملة، والأرامل، والمطلقات».