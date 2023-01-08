هل عدم تسجيل عقد الهبة في الشهر العقاري يبطل حجيته؟.. قانوني يجيب

يتساءل العديد من المواطنين عن مدى حجية عقد الهبة من عدمه، في حال كتابة العقد في شكل عرفي دون التسجيل في الشهر العقاري، وفي هذا الصدد تواصلت «الوطن» مع أيمن محفوظ المحام بالنقض للإجابة عن هذا السؤال.

عدم التسجيل لا يعني بطلان عقد الهبة

وأوضح «محفوظ»، أنّ عدم تسجيل عقد الهبة، لا يمنع من صحتها وتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة، إذا أجازها الواهب أو ورثته، ولا يجوز القضاء ببطلان عقد الهبة لعدم إفراغه في الشكل الرسمي إذا أجازها الواهب أو ورثته.

لا يجوز استرداد المال الموهوب

وأكد المحامي بالنقض في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا يجوز للواهب أو ورثته استرداد المال الموهوب، الذي قاموا بتسليمه حتى ولو لم يتم تسجيلها، ويستوي في ذلك أن يكون المال الموهوب عقارا أو منقولا، لافتا إلى أنه متى انقلبت الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة فلا يجوز للواهب أو ورثته استرداد المال الموهوب.

القانون المدني

وأشار إلى المادة 489 من القانون المدني، والتي تنص على أنه «إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه"، ويدل على أن الهبة الباطلة لعيب في الشكل، بأن تكون جائزة عن طريق تنفيذها اختيارا من جانب الواهب أو ورثته، بأن يكونوا على بأنها باطلة لعيب في الشكل، ومع ذلك يقومون بتنفيذها راضين، وهم على بينة من أمرهم بتسليم المال الموهوب، قاصدا من ذلك إجازة الهبة فتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة.