لو هتسجل ميراثك باسم بناتك.. إجراءات تسجيل عقود الهبة في الشهر العقاري

يلجأ الكثير من الآباء إلى إجراء أو عمل عقود إشهار هبة فى الشكل الرسمى للأبناء، وخصوصا إذا كانوا بنات فقط، حتى يضمن حقوقهن في الميراث الخاص به بعد وفاته، وحتى لا يشاركهن الأقارب في الميراث الخاص بوالدهن.

ويضطر العديد من الآباء إلى إجراء مثل تلك العقود إذا كان هناك مشكلات مع الأخوة على الميراث، وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الإجراءات والمستندات المطلوبة لإجراء عقود إشهار الهبة من مصلحة الشهر العقاري أو أحد مكاتبه، وفق الموقع الرسمي لمصلحة الشهر العقاري، كالتالي:

المستندات المطلوبة لإجراء عقود إشهار الهبة

- يقوم الوالد بتقديم سند إثبات ملكية العقارات والممتلكات والأراضي، أو ما يثبت أنه له نصيب مع أخوته وأقاربه في تلك الممتلكات.

- ثم يقوم أيضا بتقديم كشف رسمي للجرد الحالي للممتلكات والعقارات والأراضي وجميع ما يملكه الوالد من ميراث.

- ثم يقوم بتقديم شهادة تفيد بعدم وجود مخالفات فى المبانى من الحى أو جهاز المدينة المختص.

شروط إبرام عقود إشهار الهبة

- يجب أن يكون العقد مستندا على أساس قانوني.

- من الضروري أن يكون العقد أهدافه واضحة ومعلنة.

- يجب أن يكون العقد قابلا للتنفيذ وله صفة قانونية.

- يجب أن يكون العقد له أهداف قانونية قابلة للتنفيذ.

البيانات المطلوب تسجيلها في عقود إشهار الهبة

- البيانات الشخصية الخاصة باسم الطرف الأول «الواهب» والديانة والجنسية والعنوان المقيم به.

- البيانات الشخصية الخاصة باسم الطرف الثاني «الموهوب له» والديانة والجنسية والعنوان المقيم به.

- ذكر جميع البيانات الخاصة بالممتلكات المراد إبرام عقود الهبة بها، والحدود الخاصة بها سواء كانت بحري أو قبلي أو شرقي أو غربي.

- ثم يقر أطراف التعامل بناتج كشف التحديد الصادر عن المكتب الهندسي وتقديم كافة المستندات المطلوبة.