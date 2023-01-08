رئيس «القومي لعلوم البحار»: نعمل على كل ما يهم مواطني إفريقيا

قال الدكتور عمرو زكريا حمودة، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إن الأمم المتحدة تضع علوم البحار والمحيطات ضمن الأولويات على مستوى العالم سواء للاقتصاد الأزرق أو لكل الأنشطة المتعلقة بعلوم البحار، مشيرًا إلى أن المعهد شارك في وضع خطة الطريق لأفريقيا وللبرامج التي عُرضت في cop 27 بشرم الشيخ، ومن ثم اختارت الأمم المتحدة المعهد من ضمن 16 مؤسسة على مستوى العالم لعقد الاتفاقيات والقيام بالعديد من الزيارات من أجل تنفيذ خطة المعهد الخاصة بمواجهة تحديدات التغيرات المناخية.

صراعات دولية على الثروات الطبيعية بالبحار

وأضاف «حمودة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم دعاء جاد الحق وهشام عبدالتواب، عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن هناك صراعا بين الصين وأمريكا وفرنسا على الثروات الطبيعية المتواجدة في البحار والمحيطات حول أفريقيا، مشيرًا إلى أن كل دولة بدأت بطرح مجموعة من الأنشطة في ذلك المجال، متابعًا أننا نعمل على ما يهم كل مواطن أفريقي وهو مدى الاستفادة من التغيرات المناخية.

مشكلات التغيرات المناخية بأفريقيا

وأشار رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إلى أن هناك مشكلات متعلقة بالتغيرات المناخية بالنسبة لأفريقيا، مثل ارتفاع منسوب المياه وهجرة الأسماك وغيرهم، موضحًا أنه تم اختياره من مصر ضمن 20 خبيرا من قِبل الأمم المتحدة نتيجة الأنشطة المتعلقة بالدول الأفريقية، لوضع الخطة وتحديد الأنشطة والبرنامج الولى بالتمويل.