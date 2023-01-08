زينة ومحمد رمضان في حفل زفاف بعد تعاونهما في مسلسل العمدة

ظهرت الفنانة زينة، أمس السبت، في حفل زفاف «هند» ابنة نهلة العوضي، شقيقة الفنانة الاستعراضية شريهان، وهي ترقص إلى جوار الفنان محمد رمضان في الحفل، الذي أُقيم داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى.

مسلسل محمد رمضان وزينة

ويجتمع محمد رمضان وزينة في دراما رمضان 2023 لأول مرة، خلال مسلسل «العمدة»، تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.

أبطال مسلسل العمدة

ويشارك في بطولة مسلسل العمدة، الفنانين، هالة صدقي، وإيمان العاصي، ومي كساب، ومنة فضالي، وأحمد داش، وبيومي فؤاد، وفريدة سيف النصر، وعصام السقا، وجوري بكر، ودعاء حكم، وطارق النهري، ومجدي بدر، وآخرين.