أسعار الخضروات في أسواق الجملة ومحال التجزئة اليوم

استقرت أسعار الخضروات اليوم في أسواق الجملة كالعبور و6 أكتوبر، فضلا عن محال التجزئة، وفق جولة صباحية أجرتها «الوطن» في الأسواق.

وجاءت أسعار الخضروات اليوم ، مستقرة وسط توافر المعروض وإقبال من المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية، وسجلت الأسعار ما يلي:

أسعار الخضروات في سوق العبور

وجاءت أسعار الخضروات في سوق العبور، كما يلي:

سعر الفلفل الحراق بين 6 و9 جنيهات.

سعر الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

سعر الكوسة بين 4.5 و6.6 جنيه.

سعر البطاطس بين 4 و7 جنيهات.

سعر كيلو البصل بين 3.5 و5 جنيهات.

سعر البامية بين 16 و20 جنيهًا.

سعر الباذنجان الرومي بين 4 و5 جنيهات.

سعر الفاصوليا بين 4 و8 جنيهات.

سعر الباذنجان البلدي بين 4 جنيه و6 جنيهات.

سعر الفلفل الرومي بين 6 و10 جنيهات.

سعر البسلة بين 11 و15 جنيهًا.

سعر الثوم بين 7 و11 جنيهًا.

سعر الملوخية بين 3 و7 جنيهات.

أسعار الخضروات في الأسواق المحلية

تراوح سعر الجزر بين 8 و10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البامية بين 20 و25 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الخيار بين 10 و12 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات.

تراوح سعر الفلفل الألوان بين 25 و28 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو من البسلة بين 15 و18 جنيهًا.

تراوح سعر البصل بين 6 و10 جنيهات.

تراوح سعر الفلفل بين 8 و10 جنيهات.

تراوح سعر الكرنب بين 6 و8 جنيهات.

تراوح سعر القرنبيط بين 5 و7 جنيهات.

يتراوح سعر البطاطس بين 8 و12 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 5 و8 جنيهات.