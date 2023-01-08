نائب «الطاقة الذرية»: التدريب الصيفي أحد متطلبات تخرج الطلاب من الجامعة

قالت الدكتور هداية كامل، نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي، إن التدريبات الصيفية أحد المتطلبات الرئيسية لتخرج الطلاب من الجامعة وبالتالي لن يتخرج الطالب إلا في حالة حصوله على التدريب بالنسبة لبعض الكليات العملية خاصة كليات العلوم والصيدلة والهندسة والزراعة، مشيرًا إلى أنه يتم تدريب الطلاب عن طريق المراسلات بين هيئة الطاقة الذرية والكليات.

الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية تغطي مناحي الحياة

وأضاف «كامل»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم دعاء جاد الحق وهشام عبدالتواب، عبر فضائية «اكسترا نيوز»: «يأتي إلى هيئة الطاقة الذرية ما يفيد بطلب الكليات بتدريب طلابهم، وبالتالي إتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدخولهم، ومن ثم بدء التدريبات»، متابعًا بأن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية تغطي جميع مناحي الحياة كالصناعة والزراعة والطب وغيرهم، لذلك يتم تدريب الطلاب على استغلال التقنيات النووية في الاستخدامات السلمية في المجالات المختلفة.

يجب على الطالب الالتحاق بالتدريب الصيفي

وأشار نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي، إلى أنه يجب على الطالب الالتحاق بالتدريب الصيفي لكي يستطيع العمل، وذلك من أجل تأهيله للتعامل مع التقنيات النووية وكيفية توظيفها في الاستخدامات السلمية بمختلف مناحي الحياة، موضحًا أن الكليات تضع حصول الطالب على تدريب صيفي شرط لتخرجه، لذلك تتوزع الطلاب بمختلف المراكز والهيئات والمصانع وغيرهم.