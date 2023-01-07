عميد علوم سوهاج :دعم الطلاب في المشروعات البحثية تنفيذا لتوجيهات الرئيس

أكد الدكتور حازم درويش، عميد كلية العلوم جامعة سوهاج، أن الدولة تقدم دعما غير محدود لشباب الباحثين من الطلاب والعلماء، لافتًا إلى أن زيارة الرئيس لجامعة سوهاج وتوجيه الدعم الكامل للطلاب الباحثون والخريجون، فخر لكل طلاب الجامعات.

وقال حازم درويش إن الكلية تدعم الطلاب بمختلف المجالات و مشروعات التخرج، وتم وضع خطة للإشراف عليها من قبل المعيدين والأساتذة بمختلف التخصصات، منوها ًأن هناك أكثر من دعم يتم منحه للباحثين سواء من الكلية مباشرة أو من خلال التقدم بالمشروعات لأكاديمية البحث العلمي للحصول على التبرع.

دعم الباحثين بمختلف المجالات البحثية

وأضاف عميد كلية العلوم جامعة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المشروعات التي جرى عرضها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لمحافظة سوهاج والجامعة، هي نتاج لطلاب كلية العلوم بالاشتراك مع طلاب عدد من الكليات.

ونوه أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الأموال لدعم المشروعات البحثية للطلاب تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتبني كافة الابتكارات والاختراعات والمواهب وتنميتها وتطويرها.

انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول

أوضح عميد الكلية، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2022-2023 منتظمة بمختلف الكليات مع التشديد، على تطبيق كافة الإجراءات والضوابط التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية والخريطة الزمنية للامتحانات والعام الجامعي الجاري.