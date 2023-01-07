هيئة الطاقة الذرية تعلن إتاحة التسجيل للتدريب الصيفي لطلاب الجامعات

أطلق الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية إشارة البدء للتسجيل للبرنامج الصيفي لتدريب طلبة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية بمراكز الهيئة العلمية الأربعة بموقعي مدينة نصر و«أنشاص» على المجالات المختلفة ذات الصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية، في تصريحات صحفية إنّ الهيئة بجميع قيادتها وعلمائها وادارتها الفنية والإدارية المسئولة عن البرامج التدريبية سيدعمون هذا البرنامج بهدف إنجاحه لأن هؤلاء الشباب هم نواة الكوادر البشرية التي تسعى الهيئة لبنائها للبرنامج النووي المصري.

التسجيل حتى أول ابريل 2023

وأوضح الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي أن الهيئة فتحت التقدم للتسجيل من بداية يناير 2023 وسيستمر التسجيل حتى أول ابريل 2023 على أن يبدأ التدريب خلال الفترة من 16 يوليو 2023 حتى 14 سبتمبر 2023.

التدريب يشمل الطلاب المقيدين بالفرقة الثانية والثالثة من كل الجامعات

أكد على على أن التدريب سيشمل الطلاب المقيدين بالفرقة الثانية والثالثة من جميع الجامعات المصرية سواءً الحكومية أو الأهلية أو الخاصة وبتقدير لا يقل عن جيد، مبينًا أنَّ جميع شروط التقديم معلنة على الصفحة الخاصة بمركز التدريب بـ هيئة الطاقة الذرية، وأن التدريب سيشمل جميع التخصصات في مجالات الهندسة، والزراعة، والصيدلة، والعلوم، والتربية، والطب، كما سيشمل كل برنامج تدريبي جزأين نظري وعملي كذلك زيارات لمنشآت الهيئة ذات الصلة بكل تخصص.

تأهيل شباب الجامعات للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

بدوه، أشار الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي لهيئة الطاقة الذرية، إلى أنَّ الهيئة تسعى لتدريب أكبر عدد من طلبة الجامعات المصرية أسوة بما تم في العام الماضي، إذ كان برنامج التدريب الصيفي الماضي هو الأكبر في مصر والعالم العربي من ناحية العدد المشارك وعدد الجامعات المشاركة به، إضافة إلى التنوع الجغرافي الممثل لجميع محافظات مصر، وأن الهيئة تضع كل إمكانتها العلمية والبحثية لتأهيل جيل من الخريجين من شباب الجامعات في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ولخدمة البرنامج النووي المصري.