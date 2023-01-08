الداخلية: ربة منزل تلقي ابن شقيق زوجها من أعلى المنزل انتقاما من والده بالمنوفية

كشفت الاجهزة الامنية غموض واقعة سقوط طفل من أعلى عقار كائن بمحافظة المنوفية .. وضبط مرتكبة الواقعة حيث تبين انها زوجة عم الطفل والقتها من فوق المنزل بسبب خلافات عائلية

تبلغ لمركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من إحدى المستشفيات بإستقبالها ( طفل ، سن عام ونصف ، مقيم بدائرة المركز) مصاب بنزيف وكسور متفرقة بالجسسم "إدعاء سقوط من علو" .

بالإنتقال والفحص وسؤال (والدة ووالد الطفل المصاب ، مقيمان بدائرة المركز) إتهمت والدة الطفل المصاب (زوجة شقيق والد الطفل المصاب - مقيمة بذات العنوان) بدفع نجلها المصاب أثناء لهوه من أعلى الطابق الثانى بالمنزل لخلافات عائلية بين المتهمة ووالدة المصاب وأيد والد الطفل ما جاء بأقوالها .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة لذات السبب .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.