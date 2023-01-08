تفاصيل جديدة في حادث قتل «فتاة الشرقية».. الأمن يتتبع هاتفها لحل اللغز

يواصل ضباط قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية جهودها لكشف لغز فتاة الشرقية «سعاد صلاح»، 14 عامًا، طالبة بالصف الثاني الثانوي بعد العثور على جثمان جثة طافيه فوق مياه ترعة الإسماعلية وتعرفت عليها والدتها من ملابسها.

معاينة ومناظرة للجثمان

وأفادت تحريات وتحقيقات المباحث أنَّ ضباط البحث أجروا فحصًا لنحو 16 كاميرا في محيط تحرك الطالبة لفحص خط سيرها منذ اختفاءها حتى العثور على جثمانها بعد 30 يومًا. كما أجرت تتبعًا جغرافيًا لهاتف الفتاه المتوفية لتحديد الأماكن التي كانت موجودة فيها للوقوف علي ملابسات الواقعة.

وأجرت النيابة العامة معاينة ومناظرة للجثمان وقررت عرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، والوقوف على ملابسات الحادث لمعرفة هل هناك شبهة جنائية من عدمه وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة واستدعاء أسرة الفتاة المتوفية ومناقشتها حول الواقعة.

أسرة الفتاة تكشف اللحظات الأخيرة قبل اختفاءها

كما تواصلت «الوطن» مع أسرة فتاة الشرقية، لكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها وتبين أنَّ الفتاة كانت في طريقها لدرس خصوصي، وتركت المنزل، بعد أن أبلغت أن والدتها ستعنفها بسبب «كسر التابلت» التي تسبب في كسره زميلها في المدرسة، وأخذه منها لتصليحه وعقب اختفاءها رصدت الأسرة مكافأة 40 الف لمن يعثر عليه.