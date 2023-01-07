كيف كشف الأمن الأردني ملابسات جريمة قتل ظلت مجهولة 35 عاما؟

تمكن العاملون في إدارة البحث الجنائي بالأردن، من كشف ملابسات جريمة قتل وافد من جنسية عربية ظلت مجهولة لـ 35 عامًا.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، اليوم السبت، عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن قوله، إن فريق تحقيق بإدارة البحث الجنائي، مكلفا بإعادة فتح ملفات القضايا المجهولة تمكن من إنهاء التحقيق في إحدى القضايا، والتي ارتُكبت في عام 1987 وبقيت مجهولة لغاية اليوم.

عثر على الجثة عام 1987

ولفت إلى أنه عُثر في عام 1987 على جثة شخص وافد من جنسية عربية مقتولا إثر إصابته بعيارين ناريين في مكان عمله كحارس لعمارة قيد الإنشاء شمال العاصمة، ولم يتم تحديد هوية القاتل في حينها وبقيت القضية قيد التحقيق بالقضايا المجهولة.

وأكّد الناطق أنّ فرق التحقيق في إدارة البحث الجنائي في الأردن والمُشكلة لمتابعة ملفات القضايا المجهولة كافة، لا سيّما فيما يتعلق بقضايا القتل، أعادت فتح ملف هذه القضية وقامت بجهود متواصلة وجمع معلومات ودراسة ظروف القضية في حينه ليقودهم كل ذلك لمعلومات جديدة حصرت الاشتباه بشخص كان يعمل في ذات العمارة.

كشف لغز الجريمة

وأشار إلى أنه جرى البحث عنه وأُلقي القبض عليه وبالتوسع بالتحقيق معه اعترف بقيامه بارتكاب الجريمة وأنه قبل 35 عامًا كان يعمل في عمارة قيد الإنشاء وأنّه ذهب ليلا من أجل سرقة معدات ومواد البناء وأثناء قيامه بالسرقة استيقظ الحارس الوافد، وحاول إيقافه إلا أنه قام عندها بإطلاق عيارات نارية باتجاهه وأصابه وغادر المكان.

وأُحيلت القضية لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى الذي قرر توقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة القتل العمد.