انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمطروح غدا

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022 /2023 لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح غدا الاثنين 9 يناير وتستمر حتى 25 من ذات الشهر، وفقًا للجداول المعلنة من مديرية التربية والتعليم بمطروح.

استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

وتزامنا مع انطلاق امتحانات النقل على مستوى المحافظة غدا، وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والجهات المختصة للقيام بأعمال التطهير والنظافة العامة ورفع الإشغالات في محيط المدارس، كما نبّه على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير المناخ المناسب للطلاب.

غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات

وأكد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، في بيان له، على تشكيل غرفة عمليات على مستوى المديرية برئاسته، وعلى مستوى الإدارات التعليمية، لرصد المشكلات التي تحدث أثناء الامتحانات والعمل على حلها، مشدداً على مديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومديري إدارات المتابعة وتقويم الأداء والموجهين ومديري المراحل والتطوير التكنولوجي بمتابعة أعمال الامتحانات على مدار الساعة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

انضباط العملية الامتحانية

وشدد وكيل «تعليم مطروح» على اتباع التعليمات التي أكد عليها وزير التربية والتعليم في اجتماعه الأخير بشأن انضباط العملية الامتحانية، كما شدد أيضا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الآمن بين الطلاب داخل اللجان الامتحانية، مؤكدا أن عملية التصحيح ستتم يوميا بالتزامن مع بدء أعمال الامتحانات، من أجل الانتهاء من عملية رصد الدرجات وإعلان النتائج في المواعيد المحددة.