«تعليم السويس»: لا شكاوى من امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي اليوم

أكد ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، أنه لاشكاوى من امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية في يومها الثاني، مشيرا إلى أنه وجه بزيادة الإضاءة والتهوية في لجان الامتحان، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وشدد «عمارة»، خلال متابعته لامتحانات النقل بمدرستي النور للمكفوفين ومحمد حافظ الابتدائية، على ضرورة تحقيق الانضباط داخل جميع اللجان، ومنع استخدام المحمول، والتأكيد على توفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية.

متابعة أعمال الكنترول الداخلية بالمدارس

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم خلال زيارته لعدد من كنترولات المدارس الداخلية بضرورة مراعاة الدقة في عمليات التصحيح، والرصد بالشيت الورقي والإلكتروني، وعدم استخدام المزيل بالشيت الورقي،مع وضع ختم المدرسة على ورقة الأسئلة، والالتزام بالضوابط والتعليمات الامتحانية الواردة من الوزارة.

يذكر أن «عمارة» أجرى جولة متابعة لامتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، والتي بدأت في 3 يناير الجار، وتستمر حتى 25 من نفس الشهر، وتأكد من عدم وجود أي شكاوى من الامتحانات، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع اللجان.