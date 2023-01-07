الحكومة: لا حذف لأجزاء من مناهج صفوف النقل في امتحانات الترم الأول

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بحذف أجزاء من المناهج في امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل خلال العام الحالي 2022-2023، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحذف أي أجزاء من المناهج في امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل خلال العام الحالي.

وأكد «إعلامي الوزراء»، في بيان صادر عنه منذ قليل، أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بكل المراحل التعليمية (الابتدائية والإعدادية والثانوية) ستتضمن منهج الفصل الدراسي الأول كاملاً، دون حذف أي جزء منها، موضحةً أن كل الأسئلة ستكون من داخل المناهج المقررة، على أن يتم بناء الأسئلة وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وتخاطب جميع المستويات الطلابية، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85%، وسيجري تحميل أسئلة الاختبارات على منصة الامتحانات بنفس ترتيب المواد طبقاً لجدول الامتحان المعد من المديرية، علماً بأنه قد جرى بدء تحميل الامتحانات على المنصة منذ بداية يناير الجاري، مع الحفاظ على سريتها.