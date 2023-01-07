جدول امتحانات الصف الخامس والرابع الابتدائي في المحافظات: تبقى يومان

يومان فقط هي كل ما يفصلنا عن بدء انطلاق الامتحانات بحسب «جدول امتحانات الصف الخامس والرابع الابتدائي 2023»، فيما يكثف الطلاب من المذاكرة استعدادًا لامتحانات نصف العام 2023.

على جانب آخر، وفقًا لـ«جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2023 فإنّه قد انطلقت الامتحانات في جميع المحافظات قبل أيام قليلة، إلا أنّها لا تزال مستمرة خلال الأسبوع الجاري.

جدول امتحانات الصف الخامس والرابع الابتدائي في المحافظات

وتستعرض «الوطن» جدول امتحانات الصف الخامس والرابع الابتدائي في المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها من التلاميذ وأسرهم.

جدول امتحانات الصف الخامس والرابع الابتدائي بالقليوبية

وجاء جدول امتحانات الصف الخامس والرابع الابتدائي محافظة القليوبية كالتالي:

السبت 14/1/2023: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

الأحد 15/1/ 2023: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

الاثنين 16/1/2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليية.

الثلاثاء 17/1/2023: امتحان مادتي الرياضيات، وICT.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي بالقاهرة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم عن جدول امتحانات الصف الخامس والرابع الابتدائي الترم الأول 2023 محافظة القاهرة، والذي جاء كالتالي:

الخميس 12/1/2023: امتحان مادة الرياضيات.

السبت 14/1/2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

الأحد 15/1/2023: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

الاثنين 16/1/2023: امتحان مادة اللغة العربية.

الثلاثاء 17/1/2023: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية، والتربية الدينية.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي بمحافظة القاهرة

وجاء جاء جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة القاهرة كالتالي:

الخميس 12/1/2023: امتحان اللغة العربية.

السبت 14/1/2023: امتحان العلوم، والتربية الدينية.

الأحد 15/1/2023: امتحان الرياضيات.

الاثنين 16/1/2023: امتحان اللغة الإنجليزية، والمهارات المهنية.

الثلاثاء 17/1/ 2023: امتحان الدراسات الاجتماعية، وتكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي بالشرقية

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي نصف العام بمحافظة الشرقية كالتالي:

الاثنين 9/1/2023: امتحان اللغة العربية، والتربية الدينية.

الأربعاء 11/1/2023: امتحان العلوم، والمهارات المهنية.

السبت 14/1/2023: امتحان الدراسات الاجتماعية، وتكنولوجيا المعلومات.

الاثنين 16/1/2023: امتحان اللغة الإنجليزية.

الأربعاء 18/1/2023: امتحان الرياضيات.

الخميس 19/1/2023: امتحان اللغة الأجنبية «الأولى» مستوى رفيع في المدارس الرسمية للغات فقط.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي بالشرقية

على جانب آخر جاء جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2023 بمحافظة الشرقية كالتالي:

الثلاثاء 10/1/2023: امتحان اللغة العربية، والتربية الدينية.

الخميس 12/1/2023: امتحان العلوم، والرياضيات.

الأحد 15/1/2023: امتحان الدراسات، وتكنولوجيا المعلومات.

الثلاثاء 17/1/2023: امتحان اللغة الإنجليزية، والمهارات المهنية.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي بمحافظة أسيوط

الأربعاء 4/1/2023: امتحان الرياضيات.

الاثنين 9/1/2023: امتحان اللغة العربية، والتربية الدينية.

الأربعاء 11/1/2023: امتحان العلوم.

السبت 14/1/2023: امتحان اللغة الإنجليزية، والمهارات المهنية.

الاثنين 16/1/2023: امتحان الدراسات الاجتماعية، وتكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي بسوهاج

وفيما يخص جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2023 محافظة سوهاج فقد جاء كالتالي:

الأربعاء 11/1/2023: امتحان اللغة العربية، والتربية الدينية.

الخميس 12/1/2023: امتحان العلوم، والمهارات الفنية.

السبت 14/1/2023: امتحان الدراسات الاجتماعية، وتكنولوجيا المعلومات.

الأحد 15/1/2023: امتحان اللغة الإنجليزية، والرياضيات.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي بمحافظة الدقهلية

السبت 14/1/2023: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

الأحد 15/1/ 2023: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

الاثنين 16/1/2023: امتحان مادة الرياضيات.

الثلاثاء 17/1/2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الأجنبية.