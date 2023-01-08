ضبط لص تخصص في سرقة السيارات بأسلوب «المفتاح المصطنع» بالمرج   

وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من أحد تجار السيارات بدائرة قسم شرطة المرج مفادها قيام أحد الأشخاص بعرض سيارة للبيع بثمن أقل من مثيلتها بالأسواق ويشتبه أن تكون من متحصلات واقعة سرقة .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة ما ورد من معلومات وتم استهداف المذكور وأمكن ضبطه وتبين أنَّه (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم دائرة قسم شرطة عين شمس) حال استقلاله سيارة وبحوزته 7 مفاتيح مصطنعة.

بالكشف الفني على السيارة المضبوطة تبين أنَّها مُبلغ بسرقتها في قسم شرطة عين شمس، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بسرقة السيارة بأسلوب «المفتاح المصطنع» باستخدام المفاتيح المضبوطة بحوزته حال توقفها أسفل سكن المجني عليه بقصد التصرف فيها بالبيع.

كما اعترف بمزاولته نشاطاً تخصص في سرقة السيارات بأسلوب «المفتاح المصطنع» بقصد التصرف فيها بالبيع وأقرّ بارتكابه واقعة سرقة إحدى السيارات بمحافظة الجيزة وتمّ بإرشاده ضبط السيارة بمحيط سكنه، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على السيارتان واتهماه بالسرقة.