حبس شخصين بتهمة سرقة بطاريات السيارات في الأميرية.. ومحامي يوضح العقوبة

قررت النيابة العامة حبس المتهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة بطاريات السيارات بالقاهرة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة، وأمرت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

سرقة بطاريات السيارات

وورد بلاغ لقسم شرطة الأميرية من سائق باكتشافه سرقة البطارية الخاصة بميكروباص ملكه، حال توقفه أسفل العقار سكنه، وبإجراء التحريات باستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكبيها، وتبين أنهما شخصان لهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة البطاريات من داخل السيارات بذات الأسلوب، وارتكابهما 3 وقائع سرقة، وبإرشادهما ضُبطت كل البطاريات المستولى عليها، وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهما.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

وعن العقوبة المنتظرة للمتهميّن، قال الخبير القانوني حسن شومان، إنَّ قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، إذ نصت المادة 313 على الحبس: «كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة».

وأضاف الخبير القانوني لـ«الوطن»، قائلا «كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات».

وأشار «شومان»، إلى أنَّ المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب «بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».