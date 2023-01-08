جهود أمنية لضبط عامل متهم بقتل زوجة شقيقه لخلافات أسرية في أسيوط

تكثف مباحث مديرية محافظة أسيوط، جهودها، لضبط عامل متهم بقتل زوجة شقيقه بسبب خلافات أسرية، بقرية النخلية بمركز أبوتيج في أسيوط.

كان اللواء أحمد جمال، مدير أمن محافظة أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوتيج، يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية النخيلة بقيام «خليفة . ع . ع» بإنهاء حياة زوجة شقيقه، وتدعى «صفاء . م . ا»، 40 عاما، بسبب خلافات أسرية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة أسيوط إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتيج، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.