تنمية الصعيد.. تطوير وإنشاء 137 وحدة صحية في أسيوط بمعايير «التأمين الشامل»

تواصل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، تنفيذ المشروعات الخدمية ورفع البنية التحتية في جميع القطاعات بقرى ومراكز محافظة أسيوط.

وتشهد مراكز المحافظة المختلفة تطوير وإنشاء 137 وحدة صحية وفقا لنموذج التأمين الصحي الشامل، بتكلفة بلغت مليارا و248 مليون جنيه، فضلا عن إنشاء 39 وحدة إسعاف جديدة بتكلفة 67 مليون جنيه.

نموذج التأمين الصحي الشامل

وقال محمد عصام، أحد أهالي مركز صدفا جنوبي محافظة أسيوط، إن هناك تطورا كبيرا شهده قطاع الصحة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بعد رفع كفاءة وتطوير الوحدات الصحية المتهالكة وتصميمها كنموذج لمستشفيات التأمين الصحي الشامل الذي سيدخل محافظة أسيوط، خلال السنوات المقبلة، وهو ما يسهم في تقديم خدمة صحية أفضل.

إنشاء وحدة صحية جديدة بقرية مجريس

وأضاف سيد خالد، من قرية مجريس، إحدى القرى التي شملتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أن الوحدة الصحية بالقرية كانت متهالكة وجرى هدمها وإنشاء وحدة صحية جديدة أكثر كفاءة.

مشروعات «حياة كريمة»

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن هناك متابعة مستمرة لمعدلات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في كل القطاعات، إذ بلغت الوحدات الصحية التي يجري تطويرها وإنشاؤها وفقا لنموذج التأمين الصحي الشامل بالمحافظة 137 وحدة صحية بتكلفة إجمالية بلغت مليارًا و248 مليون جنيه، فضلا عن إنشاء 39 وحدة إسعاف بتكلفة 67 مليون جنيه.