قيادات أمن أسيوط يقدمون التهاني بالكنائس احتفالا بعيد الميلاد المجيد

زار اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط، اليوم السبت، مطرانية الأقباط الأرثوذوكس والكنيسة الإنجيلية الثانية بحي شرق أسيوط؛ لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

دور الكنيسة في دعم الأمن

وكان في استقبالهم نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعهم وجمع كبير من رجال الدين المسيحيين والمسلمين من أبناء مدينة أسيوط.

واستعرضت القيادات الأمنية، دور الكنيسة في دعم الأمن والتعاون من رجال الشرطة خلال تأمين الاحتفالات، وذلك بسبب دور الوعي الاجتماعي والأمني الذي تدعمه الكنيسة، واحترام دور الأمن في حفظ الاستقرار، وحرصت على تقديم التهنئة للجميع.

وأكد عمق الترابط والتآخي بين مكونات النسيج الوطني الواحد، وأن العيد اليوم هو عيد لجميع المصريين فالكل يحتفل به وهذه عظمة المصريين الذين يحتفلون سويًا في جميع المناسبات والأعياد.

حفظ الاستقرار الأمني

ومن جانبه، وجّه الأنبا يوأنس الشكر لقيادات ورجال الأمن على دورهم في تأمين الاحتفالات، موضحا أن الكنيسة تقدر حجم المعاناة التي يتحملها رجال الأمن في حفظ الاستقرار وتأمين الاحتفالات.

وفي السياق ذاته، توجه مدير الأمن ومرافقوه بالتهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، للقس رفيق ثابت راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية بمدينة أسيوط، إذ تجمع العديد من رجال الكنيسة خلال استقبال قيادات ورجال الأمن لمشاركتهم فرحتهم بالعيد.

وأكد راعي الكنيسة الإنجلية، أن مصر قوية بوحدة شعبها على مر العصور، الذي صنع التاريخ وأثبت للعالم أن المصريين كيان واحد لا يتجزأ تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية يعملون معا على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره، لافتا إلى أن هذا الوطن الغالي يحتاج إلى تكاتف جميع أبنائه في سبيل تحقيق التنمية.