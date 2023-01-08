تراجع أسعار السمك اليوم في كفر الشيخ.. البلطي بـ27 جنيها

قال كرم الشامي، عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض في محافظة كفر الشيخ، إن أسعار السمك اليوم في كفر الشيخ، شهدت تراجعا بقيمة 3 جنيهات عن كل كيلو مباع لجميع أنواع الأسماك سواء البحرية أو النيلية، طبقا لما تم تداوله عبر تعاملات البيع والشراء بالبورصة اليوم الأحد في أسواق المحافظة.

أسعار السمك اليوم في كفر الشيخ

وأشار «الشامي» إلى أن أسعار السمك اليوم في كفر الشيخ سجلت تراجعا في سعر الكيلو بقيمة 3 جنيهات، وتراوح سعر السمك البلطي بين 27 و40 جنيها للكيلو وذلك بحسب الحجم، والبوري «الطوبار» 38 جنيها حتى 70 جنيها للحجم الكبير.

انخفاض أسعار السمك

وأوضح «الشامي» لـ«الوطن»، أن أسعار السمك اليوم في كفر الشيخ شهدت تراجعا ما يصب في مصلحة المستهلكين بالوجهين البحري والقبلي، إذ سجل سعر الكابوريا 43 جنيها للكيلو، والسمك البياض 60 جنيها للكيلو، بينما تراوح البوري بين 40 حتى 65 جنيها للكيلو، والبليمي 37 جنيها للكيلو.

كما سجل سعر سمك «المبروك» 20 جنيها للكيلو، والقراميط البيضاء 18 جنيها، والقراميط ذات اللون الداكن 15 جنيها، والجمبري الأحمر 85 جنيها للحجم الصغير، و250 جنيها للجمبري الكبير، واللوت 90 جنيها للكيلو، والقاروص 150 جنيها.