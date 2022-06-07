سعر السمك اليوم بعد أنباء انخفاضه.. كيلو البلطي يصل إلى 26 جنيها

يهتم الناس بالمنتجات والسلع الضرورية ويحرصون على شراء ما يحتوي على مصادر للبروتين، ومن بينها الأسماك، التي يوجد بها مصادر عديد من الفيتامينات والعناصر التي تهتم الجسم، وبعد الحديث عن انخفاض أسعاره منذ أمس، يبحث الناس عن سعر السمك اليوم في الأسواق.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» سعر السمك اليوم في سوق العبور، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني.

سعر السمك اليوم

سعر كيلو الكابويا يتراوح بين 17 الى سعر 37 جنيه.

كما يتراوح سعر سمك البلطي من 38 إلى سعر 40 جنيه.

سمك البطلي 2 من سعر 26 إلى سعر 33 جنيه.

سمك قشر بياض من 75 إلى 125 جنيه.

مكرونة سويسي من سعر 60 إلى سعر 72 جنيه.

سمك موسى من من سعر 120 إلى سعر 200 جنيه.

سبيط - كاليماري - سابيا من 120 إلى 180 جنيه.

جمبري من سعر 210 الى سعر : 270 جنيه.

جمبري 2 من سعر 90 إلى سعر 170 جنيه

جمبري 3 من سعر 80 إلى سعر 140 جنيه.

بوري 1: من سعر 60 إلى سعر 78 جنيه.

سردين من سعر 40 إلى سعر 60 جنيه.

فوائد السمك

وفيما يلي نعرض أبرز فوائد تناول الأسماك بمختلف أنواعها وفقا لما نشره موقع boldsky:

- يحارب الزهايمر من خلال قدرته على تحسين المادة الرمادية في الدماغ المسؤولة عن منع التفسخ السريع لخلايا الدماغ

- يقي من الإصابة بأمراض القلب لاحتواء الأسماك على أحماض أوميغا 3 الدهنية.

- يساهم في محاربة الاكتئاب حيث أنها تحسن إنتاج هرمون السيروتونين في الدماغ.

يحسن صحة العين، عن طريق تغذية عضلات العين وأعصابها.

يساعد وجود فيتامين E، في السمك على الحد من أعراض التهاب المفاصل.

احتواء السمك على فيتامين د من شأنه أن يساعد على تحسين نوعية النوم.