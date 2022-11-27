سعر السمك اليوم.. «السهلية» الأكثر مبيعا في الأسواق

تصدرت سمكة السهلية حركة البيع والشراء في أسواق محافظة الإسماعيلية خلال الايام القليلة الماضية واليوم الأحد في أول مزاد لسوق الجملة بطريق البلاجات.

وقال محمد أدهم إن الأشهر الحالية هي الموسم الأكثر انتشاراً لسمكة السهلية والتي تتمميز بطعمها المختلف عن باقي الأنواع، من العائلة البورية خاصة السهلية المستخرجة من قناة السويس.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن معظم أسماك السهلية الموجودة في سوق السمك حالياً حاملة للبطروخ وهو مايميز الأسماك عن باقي الأنواع الموجودة في الأسواق.

سعر السمك اليوم في الإسماعيلية

وسجلت أسعار الأسماك اليوم الأحد انخفاضا في الأسعار وخاصة سمك البلطي خلال هذا الأسبوع ليسجل 25 جنيها للكيلو في أسواق التجزئة بدلاً من 40 جنيها للكيلو في بعض المناطق.

وقال محمد أدهم أحد تجار السمك في الإسماعيلية، إن سعر الجمبري سجل الجمبري 160 جنيها للكيلو البلدي و120 جنيها للكيلو الدرجة الثانية فيما سجل سمك البوري 85 جنيها اليوم الأربعاء للكيلو، و140 جنيها لسمك الدنيس و70 جنيها لسمك اللوت و120 جنيها لسمك القاروص.

وقال محمد أدهم إن أنواع الأسماك في الأسواق في مدن قناة السويس تشهد تنوعاً كبيراً يستمر حتى نهاية شهر فبراير بالتزامن مع فصل الشتاء.