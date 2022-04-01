أسعار السمك اليوم في كفر الشيخ.. الشبار بـ10 والبلطي بـ20 جنيها

انخفضت أسعار الأسماك بمختلف أنواعها في أسواق محافظ كفر الشيخ تزامنًا مع حلول شهر رمضان الكريم، وخاصة الأسماك الخارجة من بحيرة البرلس، بينما لا تزال الأسماك التي تُربى داخل المزارع السمكية الخاصة تُباع بأسعار مرتفعة نظرًا لارتفاع الأعلاف.

وشهدت أسعار الأسماك في كفر الشيخ انخفاضًا، إذ وصل سعر كيلو الشبار إلى 10 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو السمك البلطي ذي الحجم المتوسط 20 جنيهًا، ووصل سعر كيلو القراميط لـ15 جنيهًا، وفقًا لمحمد عبدالمقصود، صياد وتاجر أسماك في سوق بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

سعر أسماك المزارع يصل إلى 30 جنيهًا للكيلو

وقال «عبدالمقصود»، في بث مباشر لـ«الوطن»، إن أسعار الأسماك الخارجة من بحيرة وبوغاز البرلس شهدت انخفاضًا خلال الأيام الماضية على الرغم من قلة المعروض بسبب نوات الشتاء، لكن لا تزال أسعار أسماك المزارع السمكية مرتفعة، إذ يصل سعر الكيلو لـ30 جنيهًا بالنسبة لحجم السمك السوبر.

فصل الصيف ينعش حركة الصيد

وأضاف «عبدالمقصود» أن الصيف ينعش حركة بيع الأسماك ويكون هناك وفرة في المعروض بسبب زيادة الرزق عقب انتهاء النوات، إذ يخرج الصيادون للبحث عن أرزاقهم في بحيرة البرلس التي يتربى فيها السمك بمختلف أنواعه بشكل طبيعي دون الحاجة إلى أعلاف صناعية، مشيرًا إلى أن الأسعار ستبدأ في الانخفاض خلال الفترات المقبلة.

وتابع بائع الأسماك أن الصيادين يخرجون منذ الصباح الباكر للبحث عن أرزاقهم داخل بحيرة وبوغاز البرلس، ومنهم من يرمي الشباك ليلاً ثم يجمعه صباحًا محملاً بالأسماك، إذ يعمل أكثر من 40 ألف شخص بحرفة الصيد في كفر الشيخ.