 ناقدة مسرحية توضح أهمية مبادرة «إعادة إحياء المسرح المدرسي»

أكدت هند سلامة، الكاتبة والناقدة المسرحية، أهمية مبادرة إعادة الفن المسرحي في المدارس، كونه سيعمل على اكتشاف المواهب من سن الطفولة، إلى جانب عودة الاهتمام بالمسرح من قِبل الأطفال والأهالي، لأنّ ذلك سيؤسس قاعدة وتقليد غائب عن مصر على مدار سنوات طويلة، وهو عودة مشاهدة المسارح ومتابعتها بعد اهتمام ومشاركة أبنائهم بهذ الفن.

الفن المسرحي غائب عن المدارس الحكومية

وقالت «سلامة»، خلال حوارها عبر فضائية «إكسترا نيوز»، إن الفن المسرحي كان غائبا عن المدارس الحكومية وبعض المدراس الخاصة، على عكس المدراس الدولية التي تهتم به كمادة أساسية يتم تدريسها من قِبل كبار المخرجين لعمل معروض خاصة بهم مثل المخرجة مروة رضوان، والمخرج وليد عوني الذي كان له أكثر من عرض في دار الأوبرا المصرية مع المدارس لمختلف أعمار الطلاب.

المدارس الدولية كانت تهتم بمجال الفن المسرحي

وأضافت الكاتبة والناقدة المسرحية، أن المدارس الدولية كانت تهتم بمجال الفن المسرحي، لكن وزارة التربية والتعليم لم تهتم به بشكل أساسي، مشيرة إلى أن مشاركة الأطفال في التمثيل المسرحي ينمي فكرة التذوق للفن بشكل عام، إلى جانب تركيز طاقته واهتمامته لأمر مهم للغاية وإداركه بذلك الفن، فضلًا عن دفع الأهالي لمشاهدة العرض المسرحية.

وأشارت، إلى أن إحياء الفن المسرحي بالمدارس سيعيد حالة الاهتمام به مرة أخرى بعد غياب سنوات طويلة عن الجمهور، متابعة أن الكثير من المواطنين يتساءلون «هو المسرح لسه شغال لحد دلوقتي؟»، وهذا يشكل مشكلة، لذلك يجب تغذية الفن المسرحي داخل الأطفال وتركيز طاقتهم عليه حتى يعود الانتباه والاهتمام بالمسرح مرة اخرى.

يذكر أنّ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، دشّن مبادرة «إحياء المسرح المدرسي والفنون بالمدارس المصرية»، خلال العرض المسرحي «تقدر» بالتعاون مع وزارة الثقافة ومجموعة قنوات مدرستنا، والشريك الإعلامي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.