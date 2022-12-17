المخرج عزت زين: الفن المسرحي يلعب دورا مهما في تشكيل ثقافة المجتمع

قال المخرج عزت زين، مخرج الثقافات الجماهيرية، عضو أمانة التثقف بحزب التجمع، إنّ الفن المسرحي يلعب دورًا في غاية الأهمية في تشكيل ثقافات وسلوكيات أفراد المجمتع، خصوصًا أن المسارح التلفزيونية العرائسية التي تعتبر معشوقة الأطفال، والتي تؤثر بشكلٍ كبير على سلوكياتهم المعيشية.

وتطرق المخرج الجماهيري عزت زين للحديث عن عودة الدور التوعوي التي يقوم بها المسرح في المجتمع، وقال إنّ عودة المسرح إلى نصابه الحقيقي يتطلب تكاتف جميع الجهات الثقافية المعنية والمخرجين والمفكرين؛ لوضع خطة استراتيجية شاملة تقتضي بوضع وجهات نظر وطروحات تتبنها الدولة للرقي بكل أنواع الفنون المسرحية.

وشدد مخرج الثقافة الجماهيرية على ضرورة اتباع الدولة لآليات وإجراءات من شأنها حماية المقتنيات المسرحية من كل أعمال الاختلاس والفساد، لضمان حماية الفن المسرحي باعتباره أمنًا قوميًا.

واختتم مخرج الثقافات الجماهيرية حديثه، مؤكدًا أنّ الفنون المسرحية التي تقدم في المدارس تلعب دورًا مهمًا في تكوين شخصية النشء، مشددًا على ضرورة عودة الفنون المسرحية إلى نصابها الحقيقي.

جاء ذلك خلال ندوة مؤسسة خالد محيي الدين التابعة لحزب التجمع والمنعقدة في مقر الحزب؛ لمناقشة سبل دعم وترسيخ الفن المسرحي المصري وعودته لرونقه المستحق.