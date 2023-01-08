البحث عن سيدة تستغيث من أسفل أنقاض العقار المنهار بأسيوط.. «إلحقوني»

استغاثت سيدة من أسفل أنقاض العقار المنهار صباح اليوم، في حي غرب بأسيوط، بقوات الحماية المدنية التي تواجدت لرفع الأنقاض وإنقاذ الضحايا، وذلك عقب انتشال 3 ضحايا حتى الآن.

انهيار عقار في أسيوط

وسمع رجال قوات الحماية المدنية أصواتا قادمة من بين أنقاض العقار المنهار لسيدة تستغيث «أنا هنا إلحقوني»، ما دفع القوات إلى بذل المزيد من الجهود ومضاعفة البحث في محاولة لتحديد مصدر الصوت وإنقاذ السيدة التي تستغيث.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال فتاة على قيد الحياة من تحت الأنقاض، بالإضافة لجثتين أخرتين من سكان العقار، ولا تزال جهود البحث مستمرة لإنقاذ الآخرين.

لجنة لفحص المنازل المجاورة

وكان اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قرر تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بحي غرب مدينة أسيوط ومديرية الإسكان لمعاينة المنزل المنهار، وكتابة تقرير شامل عنه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها.