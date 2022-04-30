موعد صلاة عيد الفطر 2022 في محافظة اسيوط

يترقب كثير من المصريين موعد صلاة عيد الفطر المبارك لعام 2022 يوم الاثنين الموافق 2 مايو، للاستعداد والذهاب إلى أماكن إقامة صلاة العيد باكراً، واللحاق بموعد التكبيرات، حيث حددت وزارة الأوقاف فتح المساجد قبلها بنصف ساعة في محافظة أسيوط.

موعد صلاة العيد في أسيوط

تستعرض «الوطن» موعد صلاة عيد الفطر 2022 في محافظة أسيوط، في ضوء خدماتها لقرائها على مدار الوقت، وتقام صلاة عيد الفطر في محافظة أسيوط حسب التوقيت المحلي لمدينة ومحافظة أسيوط، في الساعة 5:41 صباحاً، تبدأ بالتكبيرات التي حددتها وزارة الأوقاف بـ7 دقائق، لتكون مدة الصلاة 10 دقائق.

فتح 4089 ساحة ومسجد لصلاة العيد

وتستعد مديرية الأوقاف في أسيوط، برئاسة الدكتور عاصم قبيصي، وكيل المديرية، بتجهيز حوالي 4089 مسجداً وساحة ملحق بها، لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك بها على مستوى محافظة أسيوط، تم التنسيق لفتحها من خلال وزارة الأوقاف ومديرية الأوقاف بأسيوط.

إجراءات وضوابط صلاة العيد

كما يتم التأكيد على اتخاذ الإجراءات والضوابط الاحترازية في صفوف المصلين، والالتزام بالتباعد فيما بينهم، منعاً لانتشار أو نقل أي فيروسات، وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد، كما تستمر مديرية أوقاف أسيوط في اتباع التعليمات والتشديدات على التطهير والتعقيم المستمر للمساجد.

حملات موسعة لنظافة وتعقيم المساجد

وتقوم أوقاف أسيوط بتنظيم حملات موسعة لتنظيف المساجد وتعقيمها من الداخل والخارج، استعداداً لعيد الفطر المبارك، وأشار وكيل مديرية الأوقاف إلى أنه تم تجهيز 4089 مسجداً والساحات الملحقة بها، لصلاة العيد، إضافة إلى إقامتها بجميع المساجد الكبرى والجامعة، وفتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد، مع السماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، والتوجيه بفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل، وتم إعداد كشوف بأسماء الخطباء والأئمة.

غرفة عمليات للمتابعة مع وزارة الأوقاف

وتم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية للمتابعة المستمرة مع الوزارة، للإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك، وفقاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ومحافظ أسيوط، مع التأكيد على أن مديرية الأوقاف وحدها هي المنوط بها الإعداد لصلاة العيد، سواء بالمساجد أو بالساحات الملحقة بها، في إطار ولايتها الشرعية والقانونية على المساجد، باعتبارها من الولايات العامة التي تقوم بها مؤسسات الدولة.