انتشال جثة سيدة من أسفل العقار المنهار بأسيوط.. «كانت ساجدة وفي إيدها مصحف»

انتشلت قوات الحماية المدنية بأسيوط جثة سيدة من أسفل أنقاض العقار المنهار في أسيوط، حيث عُثر عليها في وضع السجود على سجادة صلاة وفي يديها مصحف، وجرى نقلها لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.

وتباشر قوات الحماية المدنية البحث عن باقي المفقودين تحت أنقاض عقار أسيوط المنهار، بعدما نجحت في انتشال جثة لسيدة كانت تصلي، وأخرى لرجل مسن، بالإضافة لفتاة على قيد الحياة، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

وكان اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قرر تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بحي غرب مدينة أسيوط ومديرية الإسكان لمعاينة المنزل المنهار، وكتابة تقرير شامل عنه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها.

كما أصدر محافظ أسيوط تكليفات للسكرتير العام والسكرتير المساعد وكافة الأجهزة التنفيذية بتفقد موقع المنزل المنهار، وتوجيه قوات الحماية المدنية والإسعاف وفريق الإغاثة التابع للتضامن الاجتماعي وسرعة إنقاذ السكان، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفحص المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين.