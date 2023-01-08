طاقم المكتبة العائمة «لوجوس هوب» يزور معالم بورسعيد

أجرى طاقم السفينة لوجوس هوب المكتبة العائمة جولة سياحية في عدد من الأماكن ببورسعيد، حيث تناولوا الفطير ضمن طعام الإفطار داخل خيمة بدوية في إحدى الكافتيريات المطلة على شاطئ بورسعيد، كما التقطوا الصور على جبال الملح بمدينة بورفؤاد.

جاء ذلك ضمن جولة نظمتها لهم محافظة بورسعيد مع الشركة المسؤولة عن ترتيبات زيارة السفينة، وأعرب طاقم السفينة لوجوس هوب عن سعادتهم بهذا الإفطار الجديد عليهم وبالمناظر الخلابة التي تتمتع بها بورسعيد.

وقال المسؤول عن ترتيبات الجولة أن اللجنة المنظمة اصطحبت طاقم السفينة إلى إحدى الكافتيريات على شاطئ بورسعيد لتناول إفطار العسل والفطير المشلتت والمش الصعيدي.

كما اصطحبهم إلى جبال الملح بمدينة بورفؤاد؛ لالتقاط صور تذكارية والتذلج فوق جبال الملح، وعبر الطاقم عن سعادتهم، مؤكدين أنها تشبه جبال الثلج تماما.

وقال الإسكنداني إن المكتبة العائمة عبارة عن معرض كتب متنقل يجوب العالم حيث زارت 150 دولة ويوجد على متنها 400 متطوع من 60 جنسية مختلفة هدفها نقل الثقافات حول العالم وزيادة المعرفة ودعم القراءة وبها 5000 كتاب بمختلف المجالات.

وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ارتفاع عدد زائري سفينة الكتب «لوجوس هوب» بميناء بورسعيد السياحى إلى 25 ألف زائر حتى الآن بخلاف الأطفال وكبار السن، مشيرا أن سفينة الكتب استقبلت زائرين من أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأكد أنّ الترتيبات التنظيمية والأمنية تجرى على أعلى مستوى لتوفير كل سبل الراحة والتسهيلات للزائرين والخروج بهذا الحدث العالمي في شكل مشرف.