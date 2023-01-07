رقصات استعراضية وصور تذكارية لطاقم المكتبة العائمة مع الجمهور في بورسعيد

أقيمت احتفالية كبرى لاستقبال طاقم السفينة المكتبة العائمة لوجوس هوب التي ترسو بميناء بورسعيد السياحين، وتضمنت رقصات فلكلورية لمختلف دول العالم التي ينتمون إليها مع أهالي بورسعيد في ساحة مصر على الأغاني الوطنية والسمسمية.

تبادل الصور

وحرص طاقم المكتبة العائمة على تبادل التقاط الصور مع الجمهور، وسط فرحة بتبادل الثقافات بينهم وبين أهالى بورسعيد والزائرين من مختلف المحافظات.

وقال بينجامين ستيفن، أحد طاقم المكتبة العائمة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه حريص خلال الاحتفال على مشاهدة رقصات الفن المصري، خاصة الفرعوني والفلكلور البورسعيدي، وأن فريق الاستعراض بالسفينة «لوجوس هوب»، قدم عروضا فنية لدول متعددة منها الكورية واليابانية ومن سويسرا وألمانيا، كما التقينا جميعا في رقصة واحدة لتؤكد أن العالم يجمعه الفن.

محافظ بورسعيد يشارك في الاحتفال

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حضر احتفال بساحة مصر للترحيب بطاقم السفينة لوجوس هوب إلى ميناء بورسعيد السياحي للمرة الثانية منذ عام 2010، وحضر الاحتفال جيمس بيري قبطان السفينة.

وإدوار ديفيد المدير المسؤول عن المكتبة العائمة لوجوس هوب وخدماتها حول العالم، ماليزي الجنسية.

من جانب آخر، وكان آلاف من أهالي بورسعيد والزائرين اصطفوا في طوابير لطلب الدخول إلى السفينة لوجوس هوب بميناء بورسعيد، وسط إجراءات أمنية مشددة لاستقبال الزائرين.

يذكر أن المكتبة العائمة يبلغ طولها 132 مترًا، وبها أكثر من 400 متطوعا من 60 جنسية مختلفة، وتعود ملكيتها للمنظمة الخيرية الألمانية «كتب جيدة للجميع»، وتضم المكتبة العائمة أكثر من 50 ألف عنوان كتاب بهدف نشر الثقافة في جميع أنحاء العالم.

وزارت السفينة أكثر من 480 ميناء داخل 150 دولة، واستقبلت أكثر من 49 مليون زائرًا على متنها خلال 13 عاما، وترفع السفينة شعار «تبادل المعارف وتقديم المساعدة والأمل»، في كل ميناء تزوره.