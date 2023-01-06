المكتبة العائمة «لوجوس هوب» ببورسعيد تستقبل 6 آلاف زائر في 24 ساعة

استقبلت سفينة الكتب «لوجوس هوب» بميناء بورسعيد السياحي، منذ وصولها محافظة بورسعيد، حوالي 6 آلاف زائر من أبناء بورسعيد، إذ بدأت السفينة في استقبال الزائرين أمس الخميس بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء يوميا.

وتستمر السفينة في استقبال الزائرين لمدة 20 يوما فيما عدا الأحد، وتستقبل زائريها الجمعة من الثالثة عصرا حتى العاشرة مساء، ومن المقرر أن تغادر السفينة الميناء يوم 23 يناير مستكملة رحلتها إلى ميناء العقبة.

إشادة بالإجراءات التنسيقية

وأشاد مسئولو المكتبة العائمة «logos hope» بالترتيبات التنظيمية والأمنية التي اتخذتها جميع الجهات المعنية بمحافظة بورسعيد لاستقبال «لوجوس» والمترددين على مكتبتها وفعاليتها الثقافية المختلفة، كما أعرب فريق عمل السفينة عن سعادتهم بزيارة مدينة بورسعيد الباسلة، مؤكدين حرصهم على زيارة كافة المعالم السياحية والاثرية بمحافظة بورسعيد، خلال فترة زيارتهم للمحافظة.

جداول تنظيمية لزيارة السفينة

وكان محافظ بورسعيد قد تفقد الاستعدادات النهائية لاستقبال السفينة، وتأكد من اتخاذ كافة الاجراءات التنسيقية بين الجهات المختصة لتقديم الدعم الكامل للسفينة خلال فترة تواجدها بميناء بورسعيد كما وجه بضرورة تكاتف وتعاون كافة الجهات التنفيذية والأمنية، وإعداد جداول تنظيمية يومية خلال فترة رسو السفينة بميناء بورسعيد السياحي، كما وجه المحافظ بضرورة الحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة ومنع التكدس المروري، وتوفير ساحات انتظار للسيارات والأتوببسات القادمة من المحافظات الأخرى.