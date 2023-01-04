طاقم المكتبة العائمة يرقصون على السمسمية بميناء بورسعيد (صور)

هتف طاقم المكتبة العائمة «السفينة لوجوس هوب» عند وصولها إلى ميناء بورسعيد السياحي باللغة العربية، ورفعوا أعلام دول متعددة وطالبوا بإعادة الأغاني ورقصوا على أنغام السمسمية والأغاني الوطنية.

أحد طاقم السفينة

وقال وليامز رود أحد طاقم المكتبة العائمة، في تصريح لـ«الوطن»: «جئت من كندا وسعيد بوصولي بورسعيد وبالترحيب من أهالي المحافظة، وأتمنى أوقات سعيدة للجميع على متن المكتبة العائمة».

كما استقبل أبناء بورسعيد من مديريات الشباب والرياضة وطلاب مدارس التربية والتعليم ومختلف التنفيذين بالمحافظة، طاقم السفينة بالهتافات ورفعوا الأعلام المصرية والبالونات التي تطايرت في السماء وسط أمطار خفيفة وتفاعل معهم طاقم السفينة.

وصول المكتبة العائمة

ووصلت المكتبة العائمة، ميناء بورسعيد السياحي في الثانية والنصف عصر اليوم وهي الزيارة الثانية لبورسعيد منذ عام 2010، ومن المنتظر أن تفتح أبوابها غدا الخميس للجمهور مقابل 5 جنيهات للفئة العمرية من 13 إلى 65 عاما، ودخول ذوي الهمم مجانا.

يذكر أن المكتبة العائمة بها عدد كبير من الكتب، وتتنقل سنويا بين عشرات مواني العالم؛ آخرها الإمارات وليبيا وتهدف إلى نشر الثقافة في العالم والتشجيع على القراءة.