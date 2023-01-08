محافظ أسيوط: إنقاذ فتاة وانتشال 3 ضحايا من أسفل العقار المنهار بحي غرب

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنقاذ فتاة على قيد الحياة من تحت الأنقاض واستخراج 3 جثث من سكان المنزل المنهار بحي غرب المدينة، مؤكدا تكثيف جهود الإنقاذ للبحث عن 4 مفقودين، مشيرا إلى متابعته المستمرة لجهود البحث عن المفقودين أسفل الأنقاض وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة.

انهيار عقار في أسيوط

وتواجد المهندس عمرو عبد العال، نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس، السكرتير العام للمحافظة، والعميد علاء عبد الجابر، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد بشير، رئيس غرب، ونوابه، في موقع الحادث لمتابعة رفع الأنقاض وإنقاذ سكان العقار وانتشالهم، وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة والدفع بسيارات ولوادر الإنقاذ السريع بالتعاون مع قوات الحماية المدنية.

وأكد محافظ أسيوط، في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم، أنه تم الدفع بـ12 سيارة إسعاف و4 سيارات حماية مدنية وإنقاذ بري، بالإضافة إلى لوادر وسيارات الحملة الميكانيكية بحي غرب لسرعة رفع الأنقاض وانتشال المفقودين من سكان العقار.

إخطار بانهيار منزل

كان محافظ أسيوط تلقى إخطارًا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة، يفيد بانهيار منزل مكون من 5 طوابق بمنطقة قلتة التابعة لحي غرب، ووجود بعض السكان المفقودين تحت الأنقاض، وجار إنقاذهم.

وعلى الفور أصدر محافظ أسيوط تكليفاته لنائبه وللسكرتير العام والسكرتير المساعد وكافة الأجهزة التنفيذية بتفقد موقع المنزل المنهار وتوجيه قوات الحماية المدنية والإسعاف وفريق الاغاثة التابع للتضامن الاجتماعي وسرعة إنقاذ السكان، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفحص المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين.

لجنة لفحص المنازل المجاورة

كما أمر المحافظ بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بحي غرب ومديرية الإسكان لمعاينة المنزل وكتابة تقرير عن أسباب الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها.

كما تم معاينة المنازل المجاورة لبيان سلامتها وعدم تضررها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وتكليف التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات والتعويضات اللازمة في مثل هذه الحالات، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالمستشفى لحين تماثلهم للشفاء.