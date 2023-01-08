أسماء سكان عقار أسيوط المنهار.. 4 أسر تضم 9 أشخاص

أعلنت مصادر بفرع هيئة الإسعاف بمحافظة أسيوط، أسماء جميع سكان العقار المنهار صباح اليوم الأحد، بحي غرب، مؤكدة انتشال 3 جثث حتى الآن من ضحايا الحادث، وتم التحفظ عليها بالمشرحة، إضافة إلى إنقاذ فتاة جرى نقلها للمستشفى، كما تم إنقاذ كلب على قيد الحياة أثناء أعمال البحث عن الضحايا.

أسماء قاطني العقار المنهار بأسيوط

وكشفت التحقيقات الأولية أن العقار المنهار مكون من طابق أرضي و4 طوابق، ويقطن به 4 أسر مكونة من 9 أشخاص، وهم:

- الطابق الأرضي يقيم شخص يدعى عوني وصفي كيرلس 60 عاما.

- الطابق الأول العلوي 3 أشقاء، وهم آمال عبدالخالق صالح سويفي وكمال عبدالخالق صالح وعزة عبدالخالق صالح.

- الطابق الثاني العلوي تقيم نوال محمد محمد زين الدين.

- الطابق الثالث العلوي يقيم عاطف وصفي كيرلس وزوجته وبناته ماريا عاطف وإريني عاطف.

- الطابق الرابع العلوي خالٍ من السكان.

وانتشلت قوات الحماية المدنية جثث «إيريني عاطف وصفي»، و«نوال محمد محمد»، وجثة ثالثة لرجل.

12 سيارة إسعاف

وأكد محافظ أسيوط أنه تم الدفع بـ12 سيارة إسعاف و4 سيارات حماية مدنية، لسرعة رفع الأنقاض وانتشال المفقودين من سكان العقار، كما تم الدفع بفريق الإغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي، وفرض طوق أمني حول المنزل والمنازل المجاورة.