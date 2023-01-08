أمطار غزيرة تضرب كفر الشيخ وظهور سحب رعدية في سماء سواحل البرلس

هطلت أمطار غزيرة، منذ قليل، على مدن وسواحل محافظة كفر الشيخ، وظهرت السحب المنخفضة والرعدية والغيوم في سماء سواحل البرلس المطلة على البحر المتوسط، بينما يسود طقس بارد على أرجاء المحافظة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت أن سرعة الرياح في المحافظة اليوم بلغت 16كم/ساعة، وفرص سقوط الأمطار 80%، والرطوبة 78%، ودرجة الحرارة العظمى 20، والصغرى 11.

أمطار غزيرة في كفر الشيخ

وكان اللواء جمال الدين محافظ كفر الشيخ، قد كلف اليوم الأحد، رؤساء المدن والمراكز والقرى بالمحافظة، بضرورة التحرك السريع لرفع مياه الأمطار فور سقوطها، على الطرق الفرعية والرئيسية، وداخل المدن والمراكز، إضافة لمتابعة غرفة عمليات المحافظة لحالة الطقس على سواحل البحر الأبيض المتوسط وارتفاع حالة الأمواج به.

ارتفاع أمواج البحر المتوسط

وأكد الدكتور عبد الله علام عضو الجمعية العامة للجغرافيين، لـ «الوطن»، أن هطول الأمطار اليوم في كفر الشيخ، سيروي الأراضي الرملية في سواحل المحافظة، مشيرا إلى أن ارتفاع أمواج البحر المتوسط تخطى 2.5 متر، وهو ما يؤثر على حركة الصيد.