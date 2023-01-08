قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن موريتانيا.. «لوحة فنية ساحرة»

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا عن دولة موريتانيا، ركز على المناطق السياحية التي تميزها عن غيرها.

وجاء في التقرير، أنّه عندما امتزج المحيط الأطلسي بالصحراء الكبرى، التي يحيط بها سلاسل الجبال والوديان، نسج لوحة فنية تنطق بجمال الطبيعة وسحرها، في دولة موريتانيا كواحدة من أجل وجهات السياحة في العالم، وتضم موريتانيا مناطق متميزة مثل محمية حوض آرغين الوطنية، وحديقة جاولينج الطبيعية، كما تمتلك سياحة متنوعة بين الثقافية والعلمية والبيئية.

وأشار التقرير إلى أنّ هناك العديد من المدن التاريخية في موريتانيا أدرجتها منظمة اليونسكو ضمن مواقع التراث العالمي، إضافة إلى شواطئها المذهلة الممتدة على طول 750 كيلومترًا.

وتابع التقرير، أنّه من بين هذه المدن العاصمة نواكشوط، التي تشكل المركز الاقتصادي والإداري للبلاد، وتضم المدينة شاطئ نواكشوط، وهو أحد أجمل الشواطئ المطلة على المحيط الأطلسي، كما تضم الأسواق التجارية المتميزة والمتحف الوطني والمساجد الضخمة.