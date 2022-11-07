رئيس موريتانيا: مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لها تأثير إيجابي على البيئة

عبَّر محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس جمهورية موريتانيا، عن عميق امتنانه للدعوة التي تلقاها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، للمشاركة في النسخة الثانية من قمة الشرق الأوسط الأخضر.

الغزواني: السعودية تتمنى بناء مستقبل أكثر استدامة للعالم

وأضاف «الغزواني»، خلال انطلاق قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والمذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هذه المبادرة التي تم إطلاقها عام 2021 من قبل ولي عهد المملكة العربية السعودية تؤكد التزام المملكة وريادتها للجهود الدولية من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة للعالم أجمع، كما وترجمت القمة حرصها على المقاربة الجماعية في مواجهة تغير المناخ في جميع أنحاء المنطقة.

الغزواني: مساهمة وطنية ومراجعة لقمة جلاسكو الماضية

واستطرد: «لا شك أن الإجراءات المتخذة تحت مظلة تلك المبادرة، علاوة على ما تسهم به من تأثير إيجابي على البيئة فستشكل دعما قويا لجهود القارة الإفريقية في مواجهة التغيرات المناخية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، على وجه الخصوص الجهود التي تقوم بها الجمهورية الإسلامية الموريتانية في هذا الصدد والتي تترجمها مساهمتنا الوطنية المحدده والمراجعة التي عرضت خلال قمة جلاسكو الماضية».

وأوضح أن بلاده تؤكد دعمها لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وللرؤية الاستشرافية الثاقبة التي توجهها المملكة، فنرجو لها ولمطلقها كل التوفيق والنجاح.