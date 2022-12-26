تسرب غاز الأمونيا جراء حادث قطار في صربيا وتسمم 51 شخصا «صور»

أسفر حادث انحراف قطار ينقل الأمونيا وتسرب حمولته في جنوب شرق صربيا إلى تسمم 51 شخصا.

وأشار رئيس بلدية مدينة «بايروت» فلادان فاسيتش، في مؤتمر، إلى نقل 7 أشخاص إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت وسائل إعلام إلى انحراف القطار المحمل بالأمونيا على جزء من سكة حديد «نيش - ديميتروفجراد»، خارج المنطقة المأهولة بالسكان، مضيفة أن قطار الشحن المنكوب يعمل يوميًا في هذا القسم، وينقل المواد الخام من بلغاريا إلى براهوفو وشاباك.

القطار كان ينقل موادا سامة من بلغاريا

وفي وقت سابق، قال مسؤولون إن القطار المكون من 20 عربة كان ينقل مواد سامة من بلغاريا، فيما أعلنت السلطات الصربية، حالة الطوارئ في الجزء المتضرر من مدينة «بايروت»، داعية السكان إلى التزام منازلهم.

محدودية الرؤية على الطريق السريع الرابط بين صربيا ببلغاريا

من جانبها، قالت وزارة الداخلية الصربية، في بيان، أن القطار خرج عن مساره مما أدى إلى تسرب الأمونيا وانتشار كمية كبيرة من الغاز في الهواء، فيما أشارت وسائل إعلام إلى كثافة الأدخنة لدرجة أن الرؤية كانت محدودة على الطريق السريع الرئيسي الرابط بين صربيا وبلغاريا.

وأخلت السلطات الصربية نصف مدينة «بايروت»، وتم الإعلان عن توقف العديد من الشركات والمصانع.

بدورها، أعلنت إدارة مدينة «نيش»، ان إمدادات المياه غير مهددة بسبب تسرب الأمونيا في «نيسافا».