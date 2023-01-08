نقيب المأذونين: تسجيل 120 ألف عقد زواج في 10 أيام بسبب شائعات الرسوم الجديدة

تحدث الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، عن حالة الجدل المثارة بين المواطنين، حول رسوم الزواج الجديدة، بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء صندوق الأسرة المصرية لدعم الأسرة والمطلقات، وحديث البعض عن أنها مبالغ كبيرة، قائلًا إن هذا الكلام غير صحيح، وسابق لأوانه، وهناك مشروع قانون قُدم إلى البرلمان، ونحن في انتظار ما ستسفر عنه المناقشات.

وأضاف «عامر» لـ«الوطن»، أنه جرى تسجيل أكثر من 120 ألف عقد زواج، على مستوى الجمهورية، في 10 أيام فقط، أي «12 ألف عريس وعروسة يوميًا».

زحام في المراكز الطبية للحصول على الشهادة الصحية للعروسين

أشار نقيب المأذونين، إلى أنه مع الإقبال على الزواج، يزداد عدد المطلقات، فالأمر نسبي، كما أن الناس لا يصدقون المأذون فيما يتعلق بعدم إقرار رسوم زواج مبالغ فيها، ويظنون أننا نريد تعطيلهم لكي نكسب أكثر بعد إقرار الرسوم المزعومة، كاشفا عن وجود زحام في المراكز الصحية التي يجري فيها الكشف المبكر عن المتزوجين، للحصول على الشهادة الصحية اللازمة لعقد الزواج.

وعن رأيه فيما نشره «مأذون وهمي» حول رسوم الزواج الجديدة، أكد أنه غير صحيح، وهذا الشخص ليس مأذونا من الأساس.