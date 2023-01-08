إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ اليوم الأحد، أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والوقوف بالمرصاد للمستغلين لإجازة عيد الميلاد المجيد في أعمال بناء مخالف، حيث تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 10 حالات تعد بمراكز «فوه، والحامول، ومطوبس، وسيدي سالم».

إزالة 6 حالات تعدٍ بفوه

وقاد سليم أبو شريف، المشرف على مركز ومدينة فوه، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وتمكنت الحملات من إزالة 6 حالات تعدٍ على مساحة 600 متر، وتم مصادرة 4 معدات للبناء المخالف.

كما تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، تنفيذ إزالة فورية في المهد عبارة عن فك شدة خشبية في الدور الأول علوي على مساحة 100 متر داخل الكتلة السكنية بقرية 9 الحفير.

وتابع ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، إزالة مباني بالطوب الأبيض بعزبة السعادة التابعة لقرية بني بكار، على مساحة 100 متر، كما تابع إزالة حالة تعدٍ مباني بالطوب الأبيض على مساحة 100 متر بعزبة السعدة، وذلك لمخالفة قانون البناء 119 لسنة 2008.

إزالة حالتي تعدٍ بسيدي سالم

كما تابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، إزالة حالتي تعدٍ عبارة عن «عشة بالبوص وغرفة مواشي» بناحية زبيدة القبلية، على مساحة 40 مترا تقريباً، وإزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بنطاق جمعية ميت يزيد بأبو العزايم على مساحة 36 مترا، وتمت الإزالة بوجود حماية الأراضي، والجمعية الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جانبه، تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ميدانياً، ومن خلال التواصل المستمر بغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة والغرف الفرعية، والتواصل المستمر برؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية من خلال أجهزة اللاسلكي من مواقع رصد الإزالات وإزالتها، وأعضاء المتابعة، والجهات المعنية، مشدداً على المتابعة المستمرة على مدار 24 ساعة، والتعامل الفوري لأي تعدي في المهد، إضافة لما ترصده مركز الجيومكانية بالمحافظة من مخالفات من خلال الرصد والتصوير، والمتغيرات المكانية، والإبلاغ الفوري من خلال غرفة العمليات، للحالات التعدي.

حملات إزالة التعديات مستمرة

وأكد المحافظ أن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة مستمرة بجميع قرى ومراكز المحافظة ضمن الحملات المكثفة التي تُنفذها الحكومة، للحفاظ على حقوق الدولة، واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور وأشكال التعديات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لاسترداد أراضي الدولة، والحفاظ على حقوق الدولة وممتلكاتها، وإزالة جميع مخالفات البناء في مهدها.