فتح باب التقديم للدراسات العليا للطلاب الجدد في «آداب كفر الشيخ»

أعلنت كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، فتح باب التقديم للدراسات العليا للطلاب الجُدد رسميا، خلال الفترة من 15 وحتى 26 يناير 2023، بتوجيهات الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور وليد شوقي البحيري، عميد كلية الآداب.

الأوراق المطلوبة للتقديم للدراسات العليا

وذكرت كلية الآداب، في منشور لها، إن الأوراق المطلوبة للتقديم للدراسات العليا للطلاب الجُدد، كالتالي:

1- أصل شهادة الكلية + صورتين منها.

2- أصل بيان تقديرات الـ4 سنوات + صورتين منها «ما عدا خريجي آداب كفر الشيخ».

3- أصل شهادة الثانوية العامة + صورتين منها.

4- 6 صور شخصية 4×6.

5- صورتين من بطاقة الرقم القومي.

6- أصل شهادة الميلاد + صورتين منها.

مراحل التقديم للدراسات العليا دفعة يناير 2023

وأوضحت كلية الآداب أن هناك 5 مراحل للتقديم للدراسات العليا دفعة يناير 2023، وهي كالآتي:

1- المرحلة الأولى: تقديم صورتين من شهادة الكلية، وصورتين من بيان الدرجات عن الأربع سنوات، ودفع رسوم المقابلة الشخصية وقدرها 300 جنيه.

2- المرحلة الثانية: إعلان مواعيد المقابلة الشخصية، وعقد المقابلات الشخصية لكل قسم.

3- المرحلة الثالثة: إعلان نتيجة المقابلات الشخصية.

4- المرحلة الرابعة: تسليم أصول الأوراق، وتسديد إجمالي المصروفات.

5- المرحلة الخامسة: اعتماد الأسماء النهائية، وبدء الدراسة.