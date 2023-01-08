أولى جلسات محاكمة 111 متهما في «طلائع حسم الإرهابية» 25 فبراير المقبل

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة في مجمع محاكم بدر، أولى جلسات محاكمة 111 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ «طلائع حسم الإرهابية»، يوم 25 فبراير المقبل، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج، والمقيدة برقم 4359 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، قيام المتهمين في الفترة من 2015، وحتى شهر يناير 2021، بتولي قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين أساءوا استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وكان هدفهم من ذلك ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الجماعة الإرهابية.