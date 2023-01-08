خبير اقتصادي: عوائد الاستثمار العقاري الأفضل في 2023

أكد المهندس مصطفى الجلاد، عضو مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أنَّ القطاع العقاري المصري يشهد طفرة حقيقية باستثناء التحديات الاقتصادية الموجودة حاليا، وقادر على تخطي كل التحديات كعادته.

العقار الملاذ الآمن والمخزن الأفضل للقيمة

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ العقار سيظل الملاذ الآمن والمخزن الجيد للقيمة دائما، ويعد أفضل استثمار من حيث العائد عند مقارنته بأوعية أخرى، لأنه يوفر عائد وفي نفس الوقت بلا مخاطر عالية.

العقار مخزن للقيمة

وتابع: «العقار مخزن لقيمته ويحقق أرباح سنويا، لا تقل عن 10 إلى 15%، وقد تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 30%، ومن المرجح أن يكون عام 2023 عام الاستثمار العقاري».

توفير فرص عمل لـ5 ملايين مواطن

فيما يرى الخبير الاقتصادي ضرورة الحفاظ على القطاع العقاري باعتباره محوري ومهم لتوفير فرص العمل، وتشغيل حوالي 100 صناعة مكمله، مضيفا:«يساهم القطاع في تشغيل أكثر من 5 ملايين عامل، ويمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويدعم صناعات تتجاوز الـ100 صناعة».

تصنيف وتنظيم قانوني لشركات العقارات ووضعها

كشف «الجلاد»، أنَّه على المدى القصير سيكون هناك تنظيما أكثر للقطاع وسيشمل تصنيف لشركات الاستثمار العقاري على نطاق واسع، تحت مظلة «قانون اتحاد المطورين»، والذي سيعمل على تصنيف الشركات طبقا لفئاتها وقدراتها المالية وخبراتها وسمعتها.

وتابع:«من خلال وجود قانون اتحاد المطورين، يمكن للعميل أن يقرر شراء وحدة سكنية بعد التقييم الذي سيحدد له ممن يشتري وما العقار الأمثل له، اعتمادا على قاعدة بيانات تضمن له قرار سليم مبني على معلومات.

وأكد أنَّ عوائد الاستثمار العقاري مرتفعة عند مقارنتها مع عوائد أي قطاع آخر، سواء الذهب أو الأسهم، موضحا أن السوق مستمر وكذلك الإقبال على شراء وحدات سكنية.

وتوقع الخبير الاقتصادي أن يكون 2023 عام الانتعاشة الحقيقية للقطاع بتحقيق مبيعات عقارية جيدة للشركات الجادة.