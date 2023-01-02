«الغرفة التجارية»: سوق العقارات لا يزال فرس الرهان الرابح في 2023

قال المهندس هشام شكري، عضو شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنَّ شركات التطوير في حالة ترقب لأوضاع السوق، متفائلين باستقرار الأسعار وتكاليف مدخلات الإنتاج، موضحا أن سوق العقارات لا يزال فرس الرهان الرابح في 2023.

أرباح العقارات مضمونة في 2023

وأضاف «شكري» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ أغلب المطورين العقاريين من الشركات التي لديها تعاقدات بالملايين قدموا تسهيلات للعملاء في السداد تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات وربما أكثر، عليهم أن ينتظروا قليلاً قبل طرح مراحل جديدة بالمشروعات، تجنبا للبيع بأسعار لا تتناسب مع السعر العادل.

«الكاش» البيع الأكثر ضمانا وربحية

وأكد أنَّ البيع بسوق الأفراد أكثر سهولة من شركات العقارات، فالبائع يستلم قيمة الوحدة المُباعة «كاش» دفعة واحدة في الغالب، وبالتالي التحصل على السيولة فوري، ونسبة تعرضه للخسارة نادرة، بخلاف الشركات التي تصل فترات التسهيلات في السداد الممنوحة من جانبها، إلى 10 و15 عاما.

احذر الأسعار والعروض المغرية غير منطقية

ونصح عضو شعبة الاستثمار العقاري، بدراسة الشركة العارضة للوحدات، وذلك قبل التعاقد على شراء الوحدة محل البيع، وضرورة التأكد من مدى جديتها والتزامها وجديتها مع العملاء السابقين، أي تتبع تاريخها في السوق العقاري.

تابع: «أنصح دوما بعدم الاستسهال واللهاث خلف عروض أغلبها غير حقيقي ووهمي، فعندما تجد السعر المعروض أقل بكثير من السعر العادل للوحدة عليك التفكير والتأني وراء الأسباب الحقيقية للعرض بهذا السعر المتدني، خاصة لو كانت من قبل شركات تسويق عقاري غير مضمونة والتسهيلات الكبيرة في السداد لمشروعات غير موجودة على أرض الواقع ومجرد رسم هندسي، وبصفة عامة شراء وحدات جرى الانتهاء من المباني بالفعل الأفضل».